«Другого варианта нет»: Пашинян призвал верующих потребовать отставки Католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал верующих Армянской Апостольской Церкви потребовать отставки Католикоса всех армян Гарегина II, называя его в публикации в соцсети мирским именем — Ктрич Нерсесян.

Аналогичный призыв он адресовал и духовенству, которое, по его словам, остается «верным ценностям церкви», передают армянские СМИ.

«Святой Эчмиадзин — эпицентр нашей национальной морали. Когда им руководят люди, нарушившие обет перед Богом и обладающие моральным обликом, неприемлемым даже по меркам светской жизни, под сомнение ставится и сама наша мораль», — написал Пашинян.

Он добавил, что является «последователем церкви», ежедневно молится и периодически соблюдает пост.

При этом глава правительства настаивает на безальтернативности морального «императива», который, по его утверждению, должен господствовать в Эчмиадзине в соответствии с церковным уставом.

«Другого варианта нет», — написал он.

Этот призыв — часть серии публичных нападок премьер-министра и членов его семьи на Армянскую Апостольскую Церковь. Так, на заседании правительства 29 мая премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал состояние ряда церквей, назвав их «чуланами, заваленными мусором». На следующий день он опубликовал резкий пост в адрес Армянской Апостольской Церкви и духовенства, обвинив одного из архиепископов в аморальном поведении. Позже его супруга Анна Акопян также выступила с оскорбительными высказываниями в адрес Католикоса и верующих, назвав Гарегина II «главным мафиози», а его сторонников — «главными педофилами страны».

9 июня премьер пошел еще дальше, открыто обвинив Католикоса Всех армян в нарушении целибата и заявив, что у него есть ребенок. Пашинян пригрозил представить доказательства и призвал духовного лидера покинуть пост, а верующих — «освободить патриаршую резиденцию».