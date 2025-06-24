В Иране девять человек погибли при израильской атаке

В результате израильской атаки по гражданским объектам в провинции Гилян, в северной части Ирана, девять человек погибли и 33 ранены, сообщает агентство Tasnim.

«Сегодня утром в результате атаки были полностью разрушены четыре жилых дома… В результате атаки девять граждан погибли, а 33 получили ранения. Пять человек были госпитализированы», - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова заместителя губернатора провинции Гилян.

Общее количество пострадавших женщин и детей составило 16 человек, уточнили там.

Источник: РИА Новости