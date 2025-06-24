Греческие дипломаты эвакуированы из Ирана при поддержке Азербайджана - ФОТО

Продолжается эвакуация граждан зарубежных стран через пункт пропуска через государственную границу «Астара».

В числе очередной группы эвакуированы и сотрудники дипломатического представительства Греции в Иране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, процесс эвакуации, при котором были полностью обеспечены меры безопасности, осуществлен в соответствии с ранее согласованными процедурами и правилами. Греческие дипломаты были тепло встречены азербайджанской стороной на КПП «Астара», их документы были проверены, проведен первичный медицинский осмотр, после чего эвакуированные были направлены в Баку на специально предоставленном транспорте.

Следует отметить, что в последние дни Азербайджан обеспечил безопасную эвакуацию из Ирана граждан и дипломатов ряда стран, вновь заручившись доверием международного сообщества. Этот процесс демонстрирует приверженность Азербайджана гуманитарным принципам и его вклад в обеспечение региональной стабильности.