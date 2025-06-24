NBC: Трамп требовал от Нетаньяху прекратить удары, так как «Иран ослаблен»

Президент США Дональд Трамп перед объявлением о прекращении огня между Ираном и Израилем звонил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху с требованием остановить все боевые действия, так как Тегеран уже «значительно ослаблен».

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Больше никакой войны, никаких сражений. Иранцы значительно ослаблены», - сказал Трамп, как утверждает источник телеканала.

Параллельно команда президента США по национальной безопасности направляла через посредников сообщения в Иран с требованиями также отказаться от ударов по Израилю и согласиться на прекращение огня.

До этого, по данным телеканала, Трамп звонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани с просьбой оказать влияние на Тегеран для достижения перемирия. Как указывает NBC News, президенту США удалось убедить обе стороны в необходимости скорейшего прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 08:00 по Баку. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а «на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны».

Источник: ТАСС