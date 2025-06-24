На жену Пашиняна подали в суд

В Армении редактор сайта Politik.am Борис Мурази подал в суд на жену премьер-министра Анну Акопян.

Мурази требует от Акопян опровержения, по его словам, клеветнических, фейковых сведений, принесения извинений и компенсации в размере 2 млн драмов, сообщает во вторник газета «Грапарак».

«Она распространила фейки о десятках людей, оклеветала священнослужителей, опубликовала грязнейшую запись обо мне. Я подал судебный иск и заставлю члена семьи Пашиняна ответить за антиобщественное поведение», – заявил он изданию.

Ранее Анна Акопян опубликовал в соцсети пост с резкими высказываниями в адрес Мурази.