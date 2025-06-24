Израиль обвинил Иран в срыве перемирия и пригрозил ударами по Тегерану - ОБНОВЛЕНО

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном и поручил военным нанести новые мощные удары по Тегерану.

«Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана», - заявил Кац, передает ТАСС.

11:58

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Ирана. Об этом заявила армейская пресс-служба.

В ряде районов страны объявлена воздушная тревога. По данным армии, под обстрелом оказалась северная часть Израиля.

Новый иранский обстрел произошел вскоре после того, как было объявлено о достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обе стороны в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 07:00 мск. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а «на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны».

Источник: ТАСС