Израиль открыл воздушное пространство

Аэропорт Бен-Гурион возобновил прием рейсов, после того как из-за серии иранских ударов по территории Израиля воздушное пространство страны было закрыто.

Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

Ночью авиационные власти страны заявили об остановке полетов гражданских бортов в небе над Израилем на фоне ракетных атак со стороны Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла о шести волнах ракетных атак за 24 июня.

Ранее в Минтуризме Израиля сообщили ТАСС, что аэропорт Бен-Гурион с 23 июня возобновляет работу на прием и отправление международных рейсов, на каждый из которых может зарегистрироваться не более 50 человек. Там уточнили, что аэропорт будет работать с ограничениями. Одновременно не более 1,5 тыс. пассажиров смогут находиться в третьем терминале, откуда будут осуществляться вылеты. В понедельник онлайн-табло аэропорта свидетельствовало, что в течение дня самолеты авиакомпании El Al вылетят в Афины, Бангкок, Варшаву, Ларнаку, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж и Рим, Israir - в Афины, Ларнаку и Рим, Arkia - в Афины, Барселону, Ларнаку и Рим. Вылеты коммерческих рейсов из аэропорта Бен-Гурион были запрещены с 13 июня.

В Министерстве туризма Израиля также напомнили туристам, находящимся в стране, о возможности зарегистрироваться на эвакуационные рейсы.