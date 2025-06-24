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Эмин Амруллаев: На Государственную программу по обучению за рубежом на 2025-2026 учебный год подано более тысячи обращений

First News Media12:39 - Сегодня
Эмин Амруллаев: На Государственную программу по обучению за рубежом на 2025-2026 учебный год подано более тысячи обращений

Более 300 молодых людей поступили в 10 лучших университетов мира.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад. Министр сообщил, что главная цель Государственной программы по образованию за рубежом - поддержка возможностей для получения образования в университетах с самым высоким рейтингом: «В рамках этой программы оказывается поддержка студентам, поступившим в самые высокорейтинговые в мире университеты на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Это не просто критерий. Теперь это стало политикой. Ведь нашей целью является также укрепление человеческого капитала страны».

Отметив растущий из года в год интерес к программе, министр сообщил, что только на 2025-2026 учебный год поступило более тысячи обращений: «Университеты, в которых обучаются принятые на сегодняшний день студенты, входят в десятку лучших высших учебных заведений мира. Наибольшее количество студентов в этих вузах обучается на степени бакалавриата. Благодаря Государственной программе более 300 молодых людей поступили в вузы, входящие в ТОП-10 университетов мира. Это результат стратегического видения будущего страны. Потому что университет - это не только место, где даются знания, это также центр, где формируется личность. . Мы очень серьезно относимся к этим инвестициям и хотим, чтобы эти молодые люди вернулись в Азербайджан после завершения обучения и внесли свой вклад в развитие страны».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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