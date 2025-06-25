Трамп: США не позволят Ирану восстановить процесс обогащения урана

Власти США не позволят Ирану проводить обогащение урана, что позволит Вашингтону установить «некие отношения» с Тегераном.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге.

«Они (власти Ирана – ред.) хотят восстановиться, а мы этого не допустим. <...> Я думаю, в конечном счете, у нас с Ираном сложатся какие-то отношения», - сказал Трамп.

По его словам, ядерная программа Тегерана после ударов американских ВС по ядерным объектам Ирана оказалась отброшена на десятилетия.

«Полагаю, в целом [речь идет] о десятилетиях. Поэтому не думаю, что они когда-либо возобновят ее снова», - заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что ядерные объекты Ирана полностью уничтожены ударами США.

«Когда вы смотрите на [ядерные объекты] сверху, не забывайте, что пламя охватило [не только] все под землей, но и все, что находится на земле. Если вы посмотрите на фото до и после, все, что находится наверху, сгорело дотла, деревья, абсолютно все. Я думаю, это было полное уничтожение», - сказал президент.

Трамп раскритиковал сообщения американских СМИ, в основном враждебных ему, в которых со ссылкой на данные разведки утверждается, что США не удалось полностью разрушить иранские ядерные объекты.

Президент положительно охарактеризовал ситуацию вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Я думаю, что все очень хорошо. Вчера Израиль развернул [самолеты]. Они их отправили, поскольку чувствовали, что произошло нарушение [режима прекращения огня]. И технически они были правы, но это бы просто не сработало. И они вернули самолеты. <...> Я сказал, что вы должны вернуть их. И они вернулись, и это было здорово, и все идет очень хорошо», - заявил он.

Трамп также заявил, что прекращение огня стало победой для всех, в том числе для Ирана.

Источник: ТАСС