Индия отправила первого космонавта на МКС - ФОТО

Индия празднует важную веху в своей космической истории: успешный запуск миссии Axiom-4, частью экипажа которой стал индийский космонавт и капитан группы Шубханшу Шуклу.

Этот полёт стал первым для индийского гражданина за последний 41 год – с момента, когда в 1984 году Ракеш Шарма отправился в космос на борту корабля «Союз». Теперь же капитан Шуклу не просто повторяет путь предшественника, но и становится первыми индийцем, который посетит Международную космическую станцию (МКС).

39-летний Шубханшу Шуклу – офицер ВВС Индии, отобранный в числе четырёх кандидатов для участия в первой национальной пилотируемой миссии Индии, запланированной на 2027 год. Его нынешний полёт рассматривается не только как личное достижение, но и как начало новой эры индийской космонавтики. Индия, к слову, уже озвучила амбициозные планы: к 2035 году - собственная космическая станция, а к 2040 – отправка индийского астронавта на Луну.

Стоит отметить, что в первые минуты после старта Шукла обратился к соотечественникам: «Мы вернулись в космос спустя 41 год и это было потрясающе. Сейчас мы вращаемся вокруг Земли со скоростью 750 км в секунду. На плече я несу индийский флаг. Это не начало моего путешествия на МКС – это начало пилотируемого космического полета Индии».

Источники: BBC

Джамиля Суджадинова