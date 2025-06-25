Кремль о ситуации в Армении: Это внутреннее дело страны

Ситуация внутри Армении - ее внутренне дело. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие и чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление премьера Николы Пашиняна о якобы предотвращении попытки госпереворота в Армении, передает РИА Новости.

Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный план назвали «фальшивкой».