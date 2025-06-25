Сотни иностранных врачей не могут начать работу в США: к чему ведёт визовая политика?

За несколько дней до официального начала резидентурной программы в больницах США сотни иностранных врачей, прошедших отбор, по-прежнему находятся в подвешенном состоянии из-за визовых ограничений.

Несмотря на то, что на прошлой неделе было объявлено о частичном возобновлении собеседований, реальность оказалась куда менее обнадеживающей. По данным Project IMG — организации, поддерживающей иностранных выпускников медицинских вузов, многие посольства до сих пор не открыли доступ к записи на визовые собеседования. Те, кому удалось попасть на прием, сталкиваются с дополнительными проверками или отказами, особенно если они родом из стран, попавших под обновлённые миграционные ограничения администрации Трампа.

Эти ограничения, введённые в июне, полностью приостановили выдачу виз гражданам 12 стран и ввели частичные запреты для ещё семи. В результате сотни врачей, отобранных в резидентские программы в марте, не смогут приступить к работе 1 июля, как того требует контракт.

Стоит отметить, что значительная часть иностранных медиков направляется работать в регионы, где наблюдается острая нехватка врачей. Часто они обслуживают сообщества с низким доходом, сельские районы и многонациональные кварталы, где их языковые навыки и культурное знание играют критически важную роль.

По данным Национальной программы подбора резидентов, в этом году в резидентуру были приняты более 6600 иностранных врачей. У каждого из них было менее трёх месяцев на оформление всех визовых документов. До приостановки многие успели пройти собеседования и получить разрешения. Однако сотни всё ещё ожидают либо документы от своих правительств, либо саму возможность попасть в консульство.

Учитывая, что стоимость лицензирования и экзаменов для допуска к ординатуре может превышать 2000 долларов, для многих это не только профессиональный, но и финансовый удар.

По закону, государственный секретарь или министр внутренней безопасности могут сделать исключения для лиц, чьё пребывание в США соответствует национальным интересам. Но в заявлении Госдепа подчёркивается: такие исключения «будут крайне редкими». Таким образом, на фоне острой нехватки врачей и продолжающегося давления на систему здравоохранения судьба сотен иностранных специалистов остаётся неясной.

Источники: NBC News

Джамиля Суджадинова