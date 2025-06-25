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Лондон передаст Киеву ракеты ПВО за счет российских активов

First News Media15:20 - Сегодня
Лондон передаст Киеву ракеты ПВО за счет российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал передачу Украине ракет ПВО на 70 млн фунтов стерлингов, которые будут оплачены за счет доходов от замороженных российских активов.

В рамках нового пакета военной помощи Киев получит 350 произведенных британскими компаниями современных ракет для систем противовоздушной обороны, пишет со ссылкой на заявление Стармера газета The Guardian.

Как отмечает издание, это будет первым случаем использования Лондоном российских активов для закупки оружия для Украины.

Предназначенные для ВСУ ракеты ASRAAM, первоначально разработанные как ракеты класса «воздух-воздух», в рекордно короткие сроки - за три месяца - адаптированы для наземного запуска инженерами Королевских ВВС и компании-производителя MBDA, отмечает издание. Они будут развернуты с помощью поставленных Великобританией комплексов Raven. Пять таких систем в настоящее время следуют в Украину, тем самым их общее число на вооружении ВСУ возрастет до 13.

Выступая в среду перед началом саммита НАТО в Гааге, Стармер подчеркнул, что «Россия, а не Украина должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну», развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

«Поэтому мы считаем правильным использовать изъятые российские активы для укрепления ПВО Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной», - пояснил он.

В свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил РФ в продолжении неизбирательных ракетных атак и отсутствии стремления к мирному урегулированию. Поставляемые Лондоном ракеты спасут жизни и докажут, что британская оборонная промышленность способна адаптироваться к нуждам современных военных действий, добавил он.

Поставка ракет ASRAAM является частью крупнейшего в истории Великобритании пакета военной помощи на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов, отмечает газета. Среди прочего в марте Лондон заявил о выделении 1,6 млрд фунтов стерлингов на закупку для Украины 5 тысяч ракет ПВО.

Источник: DW

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