Каллас: Канада может вступить в ЕС

Канада, невзирая на то, что не находится в Европе, могла бы вступить в Евросоюз, поскольку граничит с ним по Арктике.

С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg на полях саммит НАТО в Гааге, на который она приглашена.

«Вы знаете, мне уже задавали вопрос о том, что Канада хочет вступить в ЕС. Мы рады всем друзьям, но есть небольшая проблема - они находятся не в Европе. Однако на это есть простой ответ - Арктика! Они граничат с нами по Арктике», - сказала Каллас.

Идеи о возможной интеграции Канады в ЕС начали циркулировать в европейских и канадских экспертных и политических кругах в качестве потенциального ответа на угрозы президента США Дональда Трампа о возможной принудительной аннексии Канады.

Источник: ТАСС