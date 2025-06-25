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В Китае обнаружены новые смертельные вирусы

First News Media16:05 - Сегодня
В Китае обнаружены новые смертельные вирусы

В Китае обнаружено два новых вируса, выявленных у летучих мышей, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека.

Новые генипавирусы, как сообщают исследователи, тесно связаны с уже известными смертельно опасными вирусами Нипах и Хендра, вызывающими тяжёлое воспаление мозга и респираторные заболевания. На данный момент ни вакцин, ни эффективных методов лечения против этих вирусов не существует. А летучие мыши уже давно рассматриваются как носители множества вирусов, включая коронавирусы, вирус Эбола, Нипах и Хендра.

Как известно, исследование проводилось в течение четырёх лет в Юньнаньском институте по контролю и профилактике эндемических заболеваний. Учёные проанализировали почки 142 летучих мышей 10 видов, применив методы продвинутого генетического секвенирования. В результате были выявлены 22 вируса, 20 из которых ранее не были известны науке.

Наибольшую обеспокоенность вызвали два новых генипавируса — именно они, по словам специалистов, могут представлять высокий зоонозный риск, то есть, риск передачи от животных человеку или скоту. Учёные подчеркивают, что открытие указывает на необходимость изучения не только традиционно исследуемых органов, но и ранее игнорируемых, таких как почки, поскольку они могут быть скрытым резервуаром опасных патогенов.

Источники: DailyMail

Джамиля Суджадинова

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