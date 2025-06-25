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В Армении в рамках уголовного дела о попытке переворота задержали 14 лиц

First News Media16:20 - Сегодня
В Армении в рамках уголовного дела о попытке переворота задержали 14 лиц

Следственный комитет Армении сообщил о задержании 14 человек в рамках расследования дела о подготовке государственного переворота. С утра было проведено более 90 обысков.

В ходе следственных действий были изъяты предметы и документы, предположительно связанные с преступными намерениями: огнестрельное оружие и боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, металлические предметы, петарды, дымовые шашки, военная экипировка, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты, а также растительная масса, предположительно являющаяся наркотическим веществом, сообщают армянские СМИ со ссылкой на СК.

Также обнаружены списки лиц, якобы предназначенных для назначения на ключевые государственные посты после предполагаемого переворота.

По ходатайству следователя прокурор, осуществляющий надзор по делу, вынес постановление о возбуждении уголовного преследования в отношении 16 лиц, из которых 14 были задержаны, говорится в сообщении.

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