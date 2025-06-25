В Азербайджане объявлен жёлтый уровень опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, который ожидается в ряде регионов с 26 по 28 июня.

Как сообщили в Службе, предупреждение распространяется на следующие районы: Хачмаз, Шабран, Хызы, Сиязан, Губа, Гусар, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Гобустан, Ширван, Балакен, Гах, Билясувар, Шеки, Загатала, Саатлы, Сабирабад, Имишли, Зардаб, Бейляган, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад, Масаллы, Астара, Кяльбаджар, Лачын, Гянджа, Гядабей, Дашкесан, Самух, Гёйгёль, Нафталан, Гёранбой, Газах, Агстафа, Шамкир, Товуз, Мингячевир, Евлах, Барда и Тертер, передает 1news.az.

В этих районах ожидаются порывы восточного ветра скоростью от 13,9 до 20,7 м/с, что соответствует желтому уровню метеоопасности.