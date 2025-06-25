Шантаж интимными фото: в Баку вынесен приговор женщине

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Соны Ахмедовой, обвиняемой в вымогательстве крупной суммы денежных средств.

Так, суд, проходивший под председательством Тельмана Гусейнова, признал Ахмедову виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы по статье 182.2.4 (вымогательство, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно материалам дела, поводом для конфликта стал денежный займ. Через свою коллегу Тават Байрамову обвиняемая передала Хавер Бабаевой 3000 манатов под проценты. Когда Бабаева не смогла вернуть долг в установленный срок, Ахмедова, по версии следствия, прибегла к угрозам и шантажу, используя личные и компрометирующие фотографии.

Следует указать, что в течение примерно года – с 2021 по начало 2022 – потерпевшая под давлением перевела на банковскую карту Байрамовой сумму, превышающую 35000 манатов.

Кроме этого, в ходе судебного разбирательства Ахмедова отрицала предъявленные ей обвинения и заявила, что стала жертвой ложных обвинений со стороны Бабаевой. Однако суд посчитал доказательства обвинения достаточными для вынесения приговора.

Источники: ReportAz

Джамиля Суджадинова