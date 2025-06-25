НАТО предоставит Украине в 2025 году оружие более чем на €50 млрд

НАТО рассчитывает предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на €50 млрд. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Траектория [поставок оружия Украине] на грядущие шесть месяцев уже опережает траекторию прошлого года, в котором мы к концу года вышли на отметку €50 млрд», - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. По словам Рютте, в программу поддержки Киева по-прежнему будет входить не только поставка вооружений, но и подготовка украинских военнослужащих.

Итоговое заявление саммита НАТО содержит пункт о военных поставках Киеву, при этом какие-либо возможности вступления Украины в альянс не упоминаются.

Источник: ТАСС