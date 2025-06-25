Эрдоган обсудил с Трампом в Гааге Украину и Ближний Восток

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в Гааге, куда прибыл для участия в саммите НАТО, с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и США, региональные и глобальные проблемы. Президент Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, достигнутое благодаря усилиям президента США, пожелал, чтобы оно было постоянным. Он подчеркнул важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в Газе и мирного урегулирования войны между Россией и Украиной», - говорится в заявлении канцелярии.

Также отмечается, что «оба лидера подчеркнули важность принятия мер по укреплению сдерживающего потенциала НАТО». «Президент Эрдоган заявил, что у обеих стран есть большой потенциал в различных областях, особенно в энергетике и инвестициях, и что развитие сотрудничества, особенно в оборонной промышленности, будет способствовать достижению целевого показателя общего объема торговли в $100 млрд», - информировала канцелярия.