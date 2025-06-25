Пашинян: Предотвращен план «криминально-олигархическо-клерикального» захвата власти

Правоохранительные органы предотвратили крупный и гнусный план дестабилизации ситуации в Республике Армения и захвата власти «криминально-олигархически-клерикального» характера.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, распространив сообщение Следственного комитета Армении.

Чуть раньше Следственный комитет заявил, что участники и руководители движения «Священная борьба» планировали осуществить в Армении террористические действия и акции, направленные на захват власти.

Источник: News.am