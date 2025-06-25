Рубио: Иран после ударов США находится «гораздо дальше от создания ядерного оружия»

Иран после авиаударов США по его ядерным объектам находится «гораздо дальше от создания ядерного оружия».

С таким утверждением выступил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью газете Politico, на которую ссылается ТАСС.

«Сегодня они гораздо дальше от [создания] ядерного оружия, чем были до того, как президент [США Дональд Трамп] предпринял эти смелые действия. Существенный ущерб был нанесен целому ряду различных компонентов», - сказал он.