 Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

First News Media12:05 - Сегодня
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Депутаты парламента Ирана одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.

«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности», - сказал депутат агентству ISNA.

Источник: ТАСС

Поделиться:
166

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников Минобороны

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в праздничные дни?

Политика

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и ...

Политика

Национальный координатор Гваделупского отделения FID: Благодарю Азербайджан за ...

В мире

В Армении задержали архиепископа Галстаняна – ОБНОВЛЕНО

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Рубио: Иран после ударов США находится «гораздо дальше от создания ядерного оружия»

Пашинян: Предотвращен план «криминально-олигархическо-клерикального» захвата власти

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Число жертв теракта в Дамаске выросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

В Джорджии родился ребёнок от женщины с мертвым мозгом: законы не позволили отключить её от аппаратов- ФОТО

Нетаньяху поблагодарил США за удар по Ирану и заявил, что это «изменит историю»

Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Последние новости

Квартира в Sea Breeze – всего в одном билете от вас!

Сегодня, 13:10

Состоялись встречи между представителями культурной и креативной индустрии Азербайджана и Хорватии – ФОТО

Сегодня, 13:05

В Мингячевире состоялась церемония открытия электростанции «8 Ноября»

Сегодня, 13:00

Какой будет погода в Азербайджане в праздничные дни?

Сегодня, 12:55

Арестован мошенник, обманывавший граждан обещаниями визы и работы за границей

Сегодня, 12:50

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и движением MIR-Guadeloupe

Сегодня, 12:45

МВД призывает граждан к бдительности

Сегодня, 12:40

Национальный координатор Гваделупского отделения FID: Благодарю Азербайджан за поддержку

Сегодня, 12:35

В Армении задержали архиепископа Галстаняна – ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:30

Мурсалу Ибрагимову присвоено звание «генерал-майор»

Сегодня, 12:25

В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Сегодня, 12:20

Названа дата второго этапа экзамена для поступления в резидентуру

Сегодня, 12:15

Журналист ZCL News: Народ Гваделупы и сегодня страдает от колониального господства

Сегодня, 12:10

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников Минобороны

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана присвоил военнослужащим Минобороны звание «генерал-майор»

Сегодня, 11:50

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа не признает неоколониализм в современном мире

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана поздравил словенского коллегу с Днем государственности

Сегодня, 11:40

Бакметрополитен изменил график движения поездов

Сегодня, 11:35

Рубио: Иран после ударов США находится «гораздо дальше от создания ядерного оружия»

Сегодня, 11:30
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «ТалисманыСегодня, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35