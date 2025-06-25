Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Депутаты парламента Ирана одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.

«Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности», - сказал депутат агентству ISNA.

Источник: ТАСС