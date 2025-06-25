В Кыргызстане приняли закон о запрете порнографии в интернете

Парламент Кыргызстана принял закон, который предусматривает блокирование доступа к сайтам с порнографией.

Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики, передают СМИ.

«На заседании Жогорку кенеша (Верховного совета - прим. ред.) сегодня, 25 июня, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики», - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, новый закон запрещает распространение в интернет-сегменте страны контента, содержащего «элементы порнографического характера». Закон был принят с целью защиты «моральных и нравственных ценностей общества».

Нововведение вступит в силу после подписания закона президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.