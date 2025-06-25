В Армении проводят обыски в домах оппозиционных политиков и депутатов

Армянские правоохранители с утра проводят обыски в домах оппозиционных политических деятелей, среди обыскиваемых депутат от фракции «Армения» Артур Саркисян.

«Сотрудники [Службы национальной безопасности] СНБ Армении в масках проводят обыски в доме депутата от фракции «Армения» Артура Саркисяна», - написал депутат от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в Facebook.

Сам Саркисян сообщил журналистам, что обыски в его доме уже закончились. «Это страхи этих властей. Наша борьба за родину, достоинство, Армянскую церковь и нашу государственность. Таким образом они нас пытаются запугать, но нас не запугать», - сказал он. Он также сообщил, что силовики конфисковали телефоны и планшет его детей, а также некоторые документы.

В распространенном заявлении Верховного органа «Дашнакцутюн» (АРФД) сообщается, что в данный момент обыски проводятся в квартирах члена Верховного органа АРФД Игоря Саркисяна, членов Абовянского, Разданского и Ноемберянского комитетов данной структуры.

Об обысках сообщает также движение «Священная борьба». В своем телеграм-канале движение со ссылкой на главу фракции «Эчмиадзин» Совета старейшин города Севака Хачатряна отмечает, что обыски проводятся в домах лиц с оппозиционными взглядами по «незаконным и абсурдным причинам», после чего их доставляют в следственные отделы.

С подобным заявлением выступила и «Инициатива пяти правозащитников»: «В данный момент члены «Инициативы пяти правозащитников» находятся по отдельности в квартирах граждан с оппозиционными взглядами, где проводятся обыски». Стоит отметить, что в обыске, проводимом в резиденции лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, участвуют также сотрудники спецподразделения Службы национальной безопасности Армении, говорится в заявлении правозащитной инициативы.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Армении с раннего утра проводят обыски в домах членов и сторонников движения «Священной борьбы». Позже стало известно, что обыски проводятся по несколько десяткам адресов по всей республике. Также выступил с заявлением Следственный комитет Армении, заявив, что Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти.

Позже Галстанян был задержан.

Источник: ТАСС