Акции Nvidia упали на 8%, состояние Дженсена Хуанга сократилось более чем на $10 млрд

Акции американской компании Nvidia подешевели на 8% к 10:50 по восточному времени 24 ноября. На этом фоне состояние генерального директора компании Дженсена Хуанга сократилось более чем на $10 млрд после резкого роста накануне.

Об этом сообщает Forbes.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes в реальном времени, Хуанг опустился с 13-го на 14-е место с состоянием $133,1 млрд. Его опередила наследница сети Walmart Элис Уолтон.

Днём ранее акции Nvidia завершили торги ростом на 31,5% после возвращения Хуанга на пост генерального директора. За один день его состояние увеличилось на 30% — до $143,8 млрд.

Напомним, Хуанг покинул пост главы Nvidia 12 ноября на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях, в том числе с Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой. После его отставки акции компании резко подешевели, а состояние предпринимателя сократилось более чем на четверть, что привело к его выбыванию из десятки богатейших людей мира.

23 ноября совет директоров Nvidia принял решение вернуть Хуанга на должность. На открытии торгов акции компании выросли примерно на 30%, благодаря чему бизнесмен поднялся с 18-го на 13-е место в рейтинге богатейших людей мира.

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