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Хаменеи: США преувеличили ущерб от атак по ядерным объектам Ирана

First News Media16:20 - Сегодня
Хаменеи: США преувеличили ущерб от атак по ядерным объектам Ирана

США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана, Вашингтону не удалось достичь своих целей, в то время как Тегерану удалось нанести ущерб базе США в Катаре, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«США вступили в войну (с Ираном – ред.), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду»,- приводятся слова Хаменеи на сайте верховного лидера Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Источник: РИА Новости

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