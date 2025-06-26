В Гяндже в День Вооруженных сил прошло торжественное шествие военнослужащих - ФОТО

В Гяндже в связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики прошло торжественное шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

Жители города с большим интересом и аплодисментами встретили шествие военнослужащих победоносной Азербайджанской армии под звуки маршей в исполнении военного оркестра.

Граждане с флагами Азербайджана в руках скандировали лозунги «Да здравствует целостный Азербайджан!» и «Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!».

Шествие, начавшееся на проспекте Низами Гянджеви, продолжилось по проспекту Гейдара Алиева и улице Джавадхана и завершилось на проспекте Ататюрка.

Источник: АЗЕРТАДЖ