В Гяндже в День Вооруженных сил прошло торжественное шествие военнослужащих - ФОТО
В Гяндже в связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики прошло торжественное шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра.
Жители города с большим интересом и аплодисментами встретили шествие военнослужащих победоносной Азербайджанской армии под звуки маршей в исполнении военного оркестра.
Граждане с флагами Азербайджана в руках скандировали лозунги «Да здравствует целостный Азербайджан!» и «Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!».
Шествие, начавшееся на проспекте Низами Гянджеви, продолжилось по проспекту Гейдара Алиева и улице Джавадхана и завершилось на проспекте Ататюрка.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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