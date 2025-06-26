Ущерб от иранских ракетных обстрелов в Израиле составил почти 3 млрд долларов - Bloomberg

Ущерб от иранских ракетных обстрелов в Израиле, согласно оценкам местных властей, составил около 10 млрд шекелей (порядка $3 млрд), оценку Минфина и Налогового управления еврейского государства приводит агентство Bloomberg.

По его данным, в эту сумму включены расходы на восстановление зданий, пострадавших от попаданий ракет или падения обломков, и на выплаты компенсаций местному бизнесу.

Как отмечает издание, в эту сумму не входят расходы на восполнение запасов вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, истощившихся за время 12-дневной кампании. Если учесть и их, общая сумма будет гораздо выше, пишет агентство.

Это еще не окончательная оценка ущерба за время эскалации. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич ранее заявлял, что итоговая сумма может достигать $12 млрд, а управляющий Банком Израиля Амир Ярон в интервью Bloomberg назвал цифру примерно в два раза меньше.