Армию ЕС из 3 млн беспилотников против России предложил создать еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Россия может иметь около 5 млн дронов, то есть нам нужны еще большие военные возможности, чтобы победить, - цитирует его телеканал. - ЕС нужно иметь минимум 3 млн дронов, чтобы продержаться один год».

Кубилюс также поделился информацией от украинских военных, что в настоящее время «по обе стороны от линии фронта в Украине расстилается «долина смерти», в которой «ничто не может двигаться», а обычный танк «может «выжить» там в течение примерно 6 минут».

Далее телеканал подробно излагает тезисы НАТО о том, что беспилотники должны стать одним из основных видов оружия в будущем конфликте, предположительно с Россией, и именно на их производство должна будет пойти значительная часть военных расходов стран НАТО в 5% ВВП, согласованных 25 июня на саммите в Гааге. Телеканал также напоминает о британской военной стратегии 20-40-40, которая, в частности, предполагает нанесение первых ударов исключительно беспилотными системами, прежде чем на поле боя появятся традиционные танки и иная техника.