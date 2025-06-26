Трамп: Перед ударами США уран с ядерных объектов Ирана не вывозился - Трамп

Иран не вывез обогащенный уран со своих ядерных объектов до авиаударов США.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, автомобили и небольшие грузовики на объекте принадлежали рабочим, которые заливали бетон и пытались запечатать входы.

"Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы слишком тяжело и трудно перемещать!" - написал Трамп.