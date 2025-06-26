Трамп: Перед ударами США уран с ядерных объектов Ирана не вывозился - Трамп
Иран не вывез обогащенный уран со своих ядерных объектов до авиаударов США.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.
По его словам, автомобили и небольшие грузовики на объекте принадлежали рабочим, которые заливали бетон и пытались запечатать входы.
"Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы слишком тяжело и трудно перемещать!" - написал Трамп.
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