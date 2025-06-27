В Пентагоне заявили, что оборонный бюджет США ориентирован на сдерживание КНР

Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год (начнется 1 октября) в размере $1,01 трлн в первую очередь ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса, сообщили в Пентагоне.

Минобороны США просит Конгресс выделить $197,4 млрд на нужды сухопутных сил США, $292,2 млрд для ВМС и $301,1 млрд для ВВС.

Пентагон, в частности, рассчитывает получить $60 млрд на модернизацию всех компонентов национальной ядерной триады, $25 млрд в качестве «начального капиталовложения» в создание системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»), которую хотят развернуть США, $3,5 млрд - на разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47, $3,9 млрд - на разработку гиперзвуковых вооружений.

Кроме того, военное ведомство запрашивает $15,1 млрд на обеспечение кибербезопасности, $1,3 млрд - на совершенствование цепочек поставок для нужд ВПК, $2,5 млрд - на наращивание производства ракет и других боеприпасов, $5 млрд - на ужесточение пограничного контроля.

Согласно проекту оборонного бюджета, Пентагон намерен закупить не 74 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II, как ожидалось ранее, а 47. Кроме того, он рекомендует отказаться от закупок самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail производства корпорации Boeing.

Белый дом в начале мая заявил, что США планируют повысить военные расходы в 2026 финансовом году до $1,01 трлн. Как следовало из проекта федерального бюджета, объем ассигнований на оборону Вашингтон собирается увеличить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%.

Источник: ТАСС