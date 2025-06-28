Распространились кадры из тюрьмы с задержанными ОМОН в России азербайджанцами - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры с азербайджанцами, находящимися в одном из исправительных учреждений России.

Как передает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, запись была сделана в одном из мест лишения свободы и впоследствии опубликована в социальных сетях.

По имеющейся информации, наши соотечественники были задержаны бойцами ОМОН неделю назад на рынке Новосибирска.

На данный момент официальная информация о причинах задержания азербайджанцев отсутствует.