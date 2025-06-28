ДТП в Масаллы: погибла женщина, трое ранены

В Масаллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие cо смертельным исходом.

Как передает “Qafqazinfo”, дорожный инцидент зафиксирован сегодня утром на участке автодороги Алят-Астара, проходящем по территории Масаллинского района.

Легковой автомобиль марки KIA Optima, которым управлял житель поселка Аркиван Масаллинского района Шадулла Велиев (1990 г.р.) столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ.

В результате аварии водитель и пассажиры легкового автомобиля - Севда Гусейнова (1966 г.р.), Аслан Гусейнов (1976 г.р.) и Шахла Велиева (1975 г.р.) - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную районную больницу Масаллинского района.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Шахлы Велиевой не удалось.

По факту ведется расследование.