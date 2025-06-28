Анар Алакбаров избран членом Сената FIA
Помощник Президента Азербайджанской Республики, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров избран членом Сената Международной Автомобильной федерации (FIA).
Сенат является руководящим органом FIA.
Сенат, отвечающий за финансовые и коммерческие вопросы организации, а также за общее управление FIA, занимается установлением стандартов в области автоспорта, безопасности дорожного движения, а также развитием автомобильной промышленности.
Источник: Trend
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