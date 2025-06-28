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В Лерике женщина подверглась нападению соседей

First News Media18:10 - Сегодня
В Лерике женщина подверглась нападению соседей

В Лерикском районе 35-летняя П.Талыбова стала жертвой нападения двух братьев, проживающих по соседству.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в селе Зардабар.

По словам супруга пострадавшей Р.Алиева, его жена была жестоко избита соседями – братьями Русланом и Орханом.

Женщина с травмами была доставлена в Лерикскую центральную районную больницу. Сотрудники районного отделения полиции начали расследование данного инцидента.

В свою очередь, как сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, правоохранительные органы изучают обстоятельства конфликта между родственниками, проживающими по соседству в селе Зардабар Лерикского района.

Представители ведомства отметили, что юридическая оценка происшествия будет дана после получения заключения назначенной экспертизы и результатов расследования.

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