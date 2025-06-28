Тело пропавшего в феврале рыбака найдено в Куре

В Самухском районе обнаружено тело утонувшего в реке Кура человека.

Как сообщает АПА, останки, найденные в воде, принадлежат Исмайылу Шублиеву (2003 г.р.) — жителю села Сейидляр Самухского района. Тело было извлечено из реки и передано компетентным органам для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, что трагедия произошла в феврале этого года на участке реки Кура, протекающем через Самухский район. В тот день двое молодых людей — Исмайыл Шублиев из села Сейидляр и Мушфиг Исмайлов (1999 г.р.) из Шамкирского района — отправились на рыбалку, которая закончилась трагедией. Оба утонули в реке. Тело Мушфига Исмайлова было извлечено и передано его семье.

По данному факту ведется расследование.