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Тело пропавшего в феврале рыбака найдено в Куре

First News Media09:45 - Сегодня
Тело пропавшего в феврале рыбака найдено в Куре

В Самухском районе обнаружено тело утонувшего в реке Кура человека.

Как сообщает АПА, останки, найденные в воде, принадлежат Исмайылу Шублиеву (2003 г.р.) — жителю села Сейидляр Самухского района. Тело было извлечено из реки и передано компетентным органам для проведения необходимых следственных действий.

Напомним, что трагедия произошла в феврале этого года на участке реки Кура, протекающем через Самухский район. В тот день двое молодых людей — Исмайыл Шублиев из села Сейидляр и Мушфиг Исмайлов (1999 г.р.) из Шамкирского района — отправились на рыбалку, которая закончилась трагедией. Оба утонули в реке. Тело Мушфига Исмайлова было извлечено и передано его семье.

По данному факту ведется расследование.

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