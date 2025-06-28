Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник - ОБНОВЛЕНО
Тела азербайджанцев, убитых сотрудниками правоохранительных органов в российском городе Екатеринбурге, будут отправлены в Азербайджан в понедельник.
Как сообщает российское бюро Report, в настоящее время ведется работа по передаче тел семьям.
12:30
Принимаются меры по доставке в Азербайджан тел азербайджанцев, убитых сотрудниками Федеральной службы безопасности в российском городе Екатеринбурге.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, ведется работа по передаче тел их семьям.
1094