Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в Израиле

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по объекту в израильском городе Беэр-Шева.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой "Зульфикар" чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Источник: ТАСС