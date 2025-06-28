Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в Израиле
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по объекту в израильском городе Беэр-Шева.
Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
"Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой "Зульфикар" чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Источник: ТАСС
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