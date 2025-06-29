ГЭЦ провел первый этап экзамена для поступления в резидентуру - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр 29 июня провел второй тур первого этапа экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов).

Как сообщили в ГЭЦ, для проведения экзамена были выделены 6 зданий, 14 руководителей экзамена, 6 общих руководителей, 113 наблюдателей, 17 сотрудников пропускного режима (охрана) и 6 представителей зданий.

По предварительным данным, у одного человека был обнаружен мобильный телефон, в связи с чем он был исключен из экзамена.

С 30 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карточек ответов.

Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 2-3 дней.

Источник: Report

09:15

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).

Об этом сообщили в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 1 286 кандидатов, из них 990 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 296 человек - на русском.

Среди подавших заявки 533 юноши и 753 девушки. 185 человек является выпускниками текущего года, 535 человек - предыдущих лет, 566 человек - студенты, которые окончат обучение в последующие годы, 11 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет проводиться в Баку и Нахчыване.

Источник: Report