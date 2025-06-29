ГЭЦ провел экзамен по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся, не участвовавших в первом экзамене по азербайджанскому языку, проведенном 4 мая, и для абитуриентов, подавших документы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в первом экзамене или получивших "неудовлетворительную" оценку.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах ожидалось участие 1 458 человек.

В экзамене также приняли участие шестеро учащихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья, для них были выделены специальные залы.

Обработка экзаменационных материалов будет начата завтра, результаты планируется объявить через неделю.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой буклеты с вопросами. Правильные ответы на тестовые задания (закрытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте Государственного экзаменационного центра завтра в течение дня.

09:45

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет повторный тестовый экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов текущего и предыдущих лет, подавших документы для поступления в вузы или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в экзамене 4 мая либо получивших на нём неудовлетворительную оценку.

Экзамен также предназначен для выпускников текущего года, не принимавших участие в экзамене 4 мая в рамках выпускных испытаний по общему (9-летнему) и полному (11-летнему) среднему образованию.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамен будет организован в 7 зданиях в городах Баку и Нахчыван. Начало экзамена — в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45. Участники, пришедшие позже, не будут допущены.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Источник: Report