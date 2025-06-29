Суд избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде заключения под стражу - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Мазахира Сафарова арестовали на 22 дня.
Его и еще нескольких азербайджанцев обвиняют в убийствах по найму. Некоторым из них сегодня тоже изберут меру пресечения.
В судебном процессе также принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и председатель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге.
Источник: АЗЕРТАДЖ
11:15
Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.
Суд рассматривает вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе операции, проведенной утром 27 июня в более чем десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.
Сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты были выведены из зала.
Отдельно рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении каждого из задержанных. По делу Мазахира Сафарова сторона обвинения потребовала заключения под стражу, тогда как адвокат настаивал на домашнем аресте. Сафаров заявил своему адвокату, что признание было получено с применением силы и под давлением, включая угрозы в адрес его семьи.
Источник: АЗЕРТАДЖ