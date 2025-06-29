Суд избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде заключения под стражу - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мазахира Сафарова арестовали на 22 дня.

Его и еще нескольких азербайджанцев обвиняют в убийствах по найму. Некоторым из них сегодня тоже изберут меру пресечения.

В судебном процессе также принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и председатель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге.

Источник: АЗЕРТАДЖ

11:15

Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.

Суд рассматривает вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе операции, проведенной утром 27 июня в более чем десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.

Сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты были выведены из зала.

Отдельно рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении каждого из задержанных. По делу Мазахира Сафарова сторона обвинения потребовала заключения под стражу, тогда как адвокат настаивал на домашнем аресте. Сафаров заявил своему адвокату, что признание было получено с применением силы и под давлением, включая угрозы в адрес его семьи.

Источник: АЗЕРТАДЖ