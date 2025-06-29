Депутат: Жестокое поведение российских правоохранительных органов в отношении наших соотечественников не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах

Жестокое убийство и нанесение телесных повреждений различной степени тяжести нашим соотечественникам в результате насилия и пыток, совершенных в городе Екатеринбург Свердловской области России, является грубым нарушением прав человека.

Такое жестокое поведение российских правоохранительных органов в отношении наших соотечественников не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Такое агрессивное и ненавистническое поведение подрывает отношения между Баку и Москвой.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова.

«Отмена запланированного визита заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука в нашу страну в этом месяце из-за насилия, совершенного в отношении азербайджанцев, также показывает, что правительство Азербайджана не видит никакой важности в его приезде или любого другого официального лица в сложившейся ситуации. В целом, некоторые силы в России не могут скрыть свою неоправданную злобу и предвзятость в отношении Азербайджана. Мы также наблюдаем это время от времени в российских медиа и мнениях, с отвращением высказываемых некоторыми российскими экспертами на различных платформах. Некоторые агрессивные круги часто выдвигают заявления об изгнании азербайджанцев из страны. Однако, как и во всех частях света, наши соотечественники, проживающие в России, никогда не занимали деструктивную позицию. Напротив, они уважают законы и национально-духовные ценности страны, в которой проживают. Они не предъявляют территориальных претензий к стране, в которой проживают, как некоторые этнические группы.

Азербайджанская сторона ожидает тщательного, объективного и прозрачного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также оказания юридической и психологической поддержки семьям погибших. Вопросу должна быть дана справедливая правовая оценка», - подчеркнула Н. Мамедова.

Источник: АЗЕРТАДЖ