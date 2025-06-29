Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность.

Об этом он заявил по случаю Дня бундесвера, пишет Tagesschau.

В обращении он предостерег от ложного чувства гарантированной безопасности в Германии и призвал к большим усилиям для укрепления обороноспособности страны.

«Мы не должны воспринимать нашу безопасность как данность. Мы должны делать больше, чтобы гарантировать, что сможем дальше жить в свободе, мире и безопасности», — заявил Мерц.

Источник: Gazeta.Ru