Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не воспринимать мир и безопасность как данность.
Об этом он заявил по случаю Дня бундесвера, пишет Tagesschau.
В обращении он предостерег от ложного чувства гарантированной безопасности в Германии и призвал к большим усилиям для укрепления обороноспособности страны.
«Мы не должны воспринимать нашу безопасность как данность. Мы должны делать больше, чтобы гарантировать, что сможем дальше жить в свободе, мире и безопасности», — заявил Мерц.
Источник: Gazeta.Ru
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