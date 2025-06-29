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Суд в Екатеринбурге рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении трех азербайджанцев - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:50 - Сегодня
Суд в Екатеринбурге рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении трех азербайджанцев - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Третьим фигурантом дела, задержанным по подозрению в причастности к событиям, произошедшим в Екатеринбурге в начале 2000-х годов, стал Аяз Сафаров.

Ему, как и Мазахиру и Акифу Сафаровым, судом была назначена мера пресечения в виде ареста сроком на 22 дня.

Источник: АЗЕРТАДЖ

13:40

Акифу Сафарову назначили арест на 22 дня.

Он находится в статусе подозреваемого.

В зал суда в Екатеринбурге заведен еще один азербайджанец Аяз Сафаров, проходящий по делу в статусе подозреваемого.

Источник: АЗЕРТАДЖ

12:23

В зал суда был заведен еще один фигурант дела - Акиф Сафаров, 1963 года рождения. По информации российских медиа, он, как и другие задержанные, подозревается в причастности к событиям, имевшим место в Екатеринбурге в начале 2000-х годов.

Следствие ходатайствовало об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходит в закрытом режиме. По предварительным данным, А. Сафаров является директором кафе «Каспий» в Екатеринбурге. Он женат, имеет взрослых детей.

Источник: АЗЕРТАДЖ

11:50

Мазахира Сафарова арестовали на 22 дня.

Его и еще нескольких азербайджанцев обвиняют в убийствах по найму. Некоторым из них сегодня тоже изберут меру пресечения.

В судебном процессе также принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев и председатель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге.

Источник: АЗЕРТАДЖ

11:15

Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.

Суд рассматривает вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе операции, проведенной утром 27 июня в более чем десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.

Сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты были выведены из зала.

Отдельно рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении каждого из задержанных. По делу Мазахира Сафарова сторона обвинения потребовала заключения под стражу, тогда как адвокат настаивал на домашнем аресте. Сафаров заявил своему адвокату, что признание было получено с применением силы и под давлением, включая угрозы в адрес его семьи.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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