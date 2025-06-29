Ахмед Аббасбейли: Если бы российские правоохранительные органы достойно выполняли свои обязанности, они бы боролись с настоящей преступностью

Известные события, произошедшие в российском Екатеринбурге, следует рассматривать и оценивать с двух сторон: с правовой, то есть, с мониторинга новой криминологической обстановки, борьбы с преступностью, особенно этнической, оперативных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках тех или иных уголовных дел; и с политической - то есть, с призмы межгосударственных и межэтнических отношений.

Об этом говорится в статье политического обозревателя Ахмеда Аббасбейли.

В статье далее говорится: «Уверен, что все согласятся с тем, что, независимо от того, кто его совершил, любое преступление должно расследоваться в рамках законодательства той или иной страны, виновный должен быть привлечен к ответственности и получить соответствующее наказание. Однако если обратить внимание на российские телевидение и медиа, то мы увидим интересную тенденцию, которая особенно усилилась в последние годы. «Главными героями» криминальных новостных передач, элементом, влияющим на рост статистики по криминогенной обстановке в России, как правило, являются либо мигранты, либо представители других народов, являющиеся гражданами России, в основном мусульманские народы Средней Азии и Кавказа. Странно, что криминальные инциденты, в которых так или иначе участвуют другие народы, превращаются в большое шоу, занимают повестку дня. Все СМИ, «дежурные общественно-политические деятели», православные религиозные деятели и т.д., говорят об этом инциденте, суть преступления остается в стороне, а национальность преступника становится темой для обсуждения. Короче говоря, российская «геббельсовская» пропаганда создает впечатление, что местное население в этой стране, то есть, русские, спокойное, миролюбивое и, как говорится, «мягкое и пушистое», не совершающее противоправных действий, а представители других наций являются «преступными элементами». По этой причине 90-95 процентов уголовных инцидентов совершают «национальные меньшинства». Как будто этого недостаточно, не только меры, принимаемые в отношении участников уголовного инцидента, противоречат закону и гуманности, но и организуются масштабные кампании, используя это как повод. Задерживают множество мигрантов, не имеющих никакого отношения к этой проблеме, их преследуют, ситуация искусственно раздувается, этот процесс даже сопровождается облавами на граждан других национальностей и вероисповеданий, а также мигрантов, которые легально занимаются трудовой деятельностью, и жесткими и унизительными мерами по отношению к ним, что приводит к ограничению прав и предпринимательской деятельности представителей иных наций, независимо от их гражданства, и формированию негативного мнения о них в местном сообществе.

Но какова реальность? Правда ли, что большинство тех, кто совершает преступления в России, являются представителями других наций?

Конечно, информация о «национальном составе» (этническом происхождении) преступников в России весьма ограничена (было бы удивительно, если бы было иначе), но исходя из существующей статистики и исследований, некоторые сведения можно отметить.

Не говоря уже о том, что…. По официальным данным МВД России, в 2024 году общая доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, составила около 4 процентов. Даже в других независимых и зарубежных источниках эта цифра ниже - около 2 процентов. Возможно, эти различия обусловлены методологическими подходами, используемыми при расчетах. Но в любом случае, в целом доля других народов и иностранных граждан в уголовной статистике довольно низкая: эта цифра колеблется в пределах 2-4 процентов. Эта цифра также подрывает очередную дезинформацию ненавистной пропагандистской машины шовинистически настроенных примитивных и мангуртных Соловьевых, Симонянов, Бабаянов, Поповых, Скобаевых, связанных с Кремлем.

Но как быть с «коренными российскими преступниками», чьи действия Россия пытается скрыть, но которые на самом деле совершают 96-98 процентов преступлений, совершаемых внутри страны? Другими словами, чем занимаются так называемые преступники «славянского происхождения» в России и во всем мире?

Российские proxy criminal networks (прокси-криминальные сети) действуют на региональном и международном уровнях и, как полагают, участвуют в экономических и киберпреступлениях, напрямую связанных с российским государством (например, совсем недавно они организовали кибератаку против Азербайджана).

В глобальном масштабе российские преступные сети широко распространены в США и Европе. Преступные сети российского происхождения существуют в этих странах. По некоторым данным, более 200 профессиональных преступных организаций, происходящих из России, действуют в 44 странах. В частности, они занимаются отмыванием денег, киберпреступностью, торговлей оружием, наркотиками и людьми в Греции, на Кипре, Германии, странах Балтии, Великобритании и Франции. Кроме того, международным институтам по борьбе с преступностью известно, что Россия играет значительную роль в торговле людьми и контрабанде, как в качестве цели, так и в качестве транзитной страны. Эти сети считаются «страшной угрозой» на международном уровне, и такие страны, как США, вводят против них санкции.

То есть… Если бы российские правоохранительные органы достойно выполняли свои обязанности, если бы они делали свою работу добросовестно и профессионально, они бы боролись с настоящей преступностью.

В целом, подобные меры, принимаемые соответствующими российскими структурами в отношении мигрантов, других народов независимо от их гражданства, особенно тюрок и мусульман, носят скорее политический, чем оперативный характер, направленный на предотвращение преступности. Как будто такие действия являются «показом мускулов», направленным на то, чтобы держать в страхе другие народы, те самые национальные меньшинства.

Иначе как объяснить тот факт, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сидящий в высших эшелонах российской правоохранительной системы, не скрывает своей ненависти к мигрантам, как и к другим народам, являющимся гражданами РФ, не покрывает своих противоправных, нарушающих права человека действий, делает шоу из преступления представителя другого народа, участие самого министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в качестве актера в дешевой постановке при задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, насилие, нарушения прав человека, унижение личности и т.д., которые совершались во всех этих процессах, не только противоправные действия, но и шаги, не укладывающиеся не только в рамки профессионализма, элементарных человеческих ценностей и этики? Трудно объяснить с точки зрения здравой логики, что эти мерзости потом открыто демонстрировались по ТВ, в интернете и медиа.

В любом случае, прежде всего, такие насильственные, но и дешевые действия являются показателем слабости и беспомощности государства».

Что же касается политической сути событий в Екатеринбурге и их влияния на межгосударственные и межэтнические отношения, автор пишет:

«Когда же политическое руководство России, особенно нынешняя власть, начнет понимать, что Россия, населенная более чем 180 этносами, является многонациональным государством, где представители многих народов жили и работали вместе на протяжении многих веков. История доказывает, что в межэтнической политике России были допущены серьезные ошибки и эта политика всегда использовалась в интересах одного народа. За исключением нескольких, большинство народов сталкиваются с серьезными демографическими, языковыми, культурными и ресурсосберегающими проблемами.

Что до отношений с другими государствами и народами, то здесь дело обстоит яснее, чем перечислять тех, кто ненавидит Россию или, мягко говоря, относится к ней недоброжелательно, проще перечислить тех, кто относится к ней более или менее лояльно: Северная Корея, Куба, несколько стран Африки, а также несколько бывших республик СССР (и то на уровне политического руководства).

Пропагандистская машина в России работает безостановочно, все провалы, кризисы, поражения замалчиваются. Все вокруг - враги! Везде, ежечасно, ежеминутно ложь, дезинформация, клевета, оговоры!

Россия, которая в последние годы противопоставила себя всему миру, проигрывает по всем направлениям, а ее неправильные усилия и действия по выходу из положения, в котором она оказалась, приводят к еще большим ошибкам.

В то же время, затянувшаяся война с Украиной, не только подорвала репутацию России, но и разрушила ее имидж сверхдержавы и второй по численности армии в мире. Война, которая идет уже более 3 лет и которую даже самые пессимистичные аналитики не могли себе представить, истощила Россию в плане финансовых, экономических, технических, человеческих ресурсов, а главное, идеологических. Отношение международного сообщества, не говоря уже о мире, уже известно, и проблемы начали возникать внутри.

В конце концов, сколько можно кормить людей ложью Соловьевых и Симонянов, которая не вписывается ни в какие этические рамки?

Кремль, который испытывает эту пустоту, пытается заполнить выход крайним национализмом, шовинизмом, религиозным радикализмом и т.д., которые коренятся в недемократических, нецивилизованных методах и политике ненависти и давления на другие народы, особенно тюрок и мусульман. Особенно в периоды политической напряженности (украинская война, сирийский кризис, экономическая напряженность, когда заявляется об угрозе внутреннего терроризма) проводятся «зачистки» против мигрантов и нерусских.

Россия и ее политическое руководство во главе с Президентом должны понимать, что в таком многонациональном государстве, как РФ, не должно быть места риторике, которая дает неверный сигнал межнациональным отношениям, а такие вредные тенденции, как расизм, дискриминация и ксенофобия, следует своевременно пресекать.

В многонациональных странах только национальная и религиозная толерантность, сбалансированная, взвешенная политика между народами могут быть успешными. Нарушение этого баланса приводит к серьезным потрясениям и проблемам».

Источник: АЗЕРТАДЖ