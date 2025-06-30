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Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении

First News Media13:28 - Сегодня
Мирзоян призвал Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении

Глава МИД РА Арарат Мирзоян призвал министра ИД России Сергея Лаврова не вмешиваться во внутренние дела Армении.

Об этом Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас 30 июня на пресс-конференции в Иреване, комментируя слова Лаврова о ситуации в Армении.

«До пресс-конференции успел ознакомиться с комментарием любимого коллеги - Лаврова. Информация господина Лаврова неполная и неверная. Если не ошибаюсь, он использовал выражение «борьба властей против церкви». Информация Лаврова не соответствует действительности, в Армении не ведется борьба властей против церкви. То, что он имеет в виду, подразумевает участие нескольких церковников в политической деятельности», - заявил министр, передают армянские СМИ.

Как добавил Мирзоян, по информации правоохранителей, речь об участии в подготовке или инициировании незаконного переворота.

«Это правовой процесс и внутренне дело РА. Лучше бы Лаврову не вмешиваться во внутренние дела РА», - посоветовал Мирзоян, адресовав аналогичный призыв российским депутатам и медиа. По мнению Мирзояна, они должны с большим уважением относиться к суверенитету РА и не вмешиваться более никогда в дела Армении.

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