Кая Каллас: Нормализация между Арменией и Азербайджаном важна для связи Европы с Центральной Азией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила о важности скорейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в контексте укрепления связи между Европой и Средней Азией.

Об этом она сказала 30 июня на пресс-конференции в Иреване, передают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о позиции ЕС по подписанию мирного соглашения между Баку и Иреваном, Каллас подчеркнула, что Евросоюз «однозначно поощряет этот процесс» и заинтересован в его скорейшем завершении.

«В мире нам нужно больше стабильности — не только в регионе», — отметила Каллас, добавив, что говорила об этом и в Баку. По ее словам, мир между Арменией и Азербайджаном особенно важен в контексте расширения транспортных и экономических связей между Европой и Азией.