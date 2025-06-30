МВД Азербайджана подтвердило задержания в офисе «Sputnik-Азербайджан» - ВИДЕО

МВД Азербайджана подтвердило задержание сотрудников "Sputnik-Азербайджан".

Министерство внутренних дел Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в результате оперативных действий в офисе медиаструктуры в Баку.

Как говорится в заявлении МВД, операция была проведена на основании полученной оперативной информации о предполагаемом незаконном финансировании деятельности агентства.

"Аккредитация агентства была приостановлена в феврале 2025 года. Однако поступили сведения, что структура продолжает функционировать при поддержке нелегального финансирования. В рамках операции были задержаны несколько человек", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация будет представлена общественности в ближайшее время.