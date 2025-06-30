Армения снова дистанцируется от ОДКБ: Мирзоян проигнорировал заседание в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) началось заседание министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главы внешнеполитических ведомств обсудят международную, региональную обстановку и ее влияние на безопасность стран ОДКБ.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приехал на заседание.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Армения еще в начале 2024 года заявил о заморозке своего участия в организации.